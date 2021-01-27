Абдил Сегизбаев на время следствия заключен в СИЗО ГКНБ

Экс-председатель Государственного комитета национальной безопасности Абдил Сегизбаев арестован на два месяца. Решение сегодня, 27 января, принял Первомайский районный суд Бишкека в качестве меры пресечения.

Абдил Сегизбаев является фигурантом двух уголовных дел. Первое дело связано с трансформацией земель и приобретением их в собственность. Второе дело имеет отношение к "Белизгейт" по которому судят бывшего лидера партии "Ата-Мекен" депутата Омурбека Текебаева. Его сопартийцы еще в 2019 году просили Генпрокуратуру возбудить дело в отношении Абдиля Сегизбаева за злоупотребление своим положением и фальсификацию доказательств. Тогда в возбуждении дела было отказано.

Отметим, Абдил Сегизбаев был одним из кандидатов на прошедших досрочных выборах президента.