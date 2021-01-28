ПДП Бишкека признан незаконным. Горожане выиграли суд у депутатов БГК

Горожане выиграли суд по признанию незаконным Проекта детальной планировки (ПДП) – стратегии развития города. Об этом сообщила Инициативная группа ПДП.

27 января Административный суд г. Бишкек удовлетворил иск горожан к Бишкекскому городскому кенешу (депутатам БГК) и признал недействительным постановление БГК (№ 123 от 25-го декабря 2019 г.) "Об утверждении Проекта Детальной Планировки (ПДП) Центральной части г. Бишкек". Решение принято судьей Административного суда г. Бишкек Эгембердиевой Анарой.

Общественные интересы представлял правозащитник Эрик Ирискулбеков и активисты инициативной группы по ПДП. Судебные разбирательства шли с февраля 2020-го года и практически в течении года БГК не смог доказать законность принятого им ПДП. На неоднократные официальные обращения горожан и проведенные акции протестов, Горкенеш за несколько лет так и не устранил выявленные нарушения, в том числе по представлению прокуратуры г. Бишкек о несоответствии ПДП законам и требованиям нормативно-правовых актов КР.

Документ ПДП был принят вопреки интересам горожан без общественных обсуждений, то есть полностью нарушая процедуру принятия градостроительного документа.

"Данный ПДП не прошел правовую, экологическую, гендерную, антикоррупционную, историко-культурную и другие виды обязательных научных экспертиз, то есть интересы горожан полностью проигнорированы. ПДП несет коррупционные риски, создает правовую основу по отъёму общественной и частной собственности, позволяет узаконить незаконно построенные объекты, создаёт экологическую угрозу, не соответствует требованиям к социальным и культурно-бытовым объектам, ухудшает транспортную инфраструктуру города, при этом новые постройки существенно перегружают устаревшие работающие на износ инженерные коммуникации, уничтожает архитектурное историко-культурное наследие центральной части города и в целом препятствует развитию столицы и благосостоянию миллиона жителей", - говорится в сообщении.

Инициативная группа ратует за принятие Проекта детальной планировки на законных основаниях отвечающих интересам горожан.