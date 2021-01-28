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Пассажиропоток крупных аэропортов КР в 2020 году снизился на половину

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- Виктория Гунгер
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В кризисный 2020 год "МАМ" обслужил 1 млн 517 тыс. 936 пассажиров, что на 58,8% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Как уточняется, во время пандемии COVID-19 из-за практически закрытых границ особенно сильно пострадал пассажиропоток на международных воздушных линиях, сократившийся на 64,4%, до 882 тыс. 403 пассажира. На внутренних воздушных линиях было обслужено 635 тыс. 533 человека, падение составило 47,3% по сравнению с 2019 годом.

Количество взлетно-посадочных операций за год сократилось на 47,8%, до 16 тыс. 90. Из них, по международным направлениям обслужено 10 тыс. 701 рейс, а по внутренним направлениям – 5 тыс. 389 рейсов.

Кроме этого, объем обработанного ОАО "МАМ" груза за 2020 год составил 15 388,7 тонн, что на 10 060,6 тонн меньше аналогичного показателя 2019 года. Из них, международный – 15 329,4 тонн, а внутренний - 59,22.

- Международный аэропорт "Манас" обслужил 10 тыс.746 рейсов: внутренние – 2 тыс. 725, международные – 8 тыс. 21. Пассажиропоток составил 874 тыс. 655 человек. Из них, на внутренних авиалиниях было обслужено 319 тыс. 220 человек, на международных – 555 тыс. 435 человек. Обработано 15 152,2 тонны груза: международный – 15 121,89 тонн, внутренний – 30,33 тонны.

- Ошский филиал ОАО "МАМ" обслужил 5 тыс. 306 рейсов: внутренние – 2 тыс. 652, международные – 2 тыс. 654. Пассажиропоток составил 642 тыс. 457 человек. Из них, на внутренних авиалиниях обслужено 316 тыс. 313 человек, на международных - 326 тыс. 144 человек. Обработано 236,43 тонны груза: международный - 207,54, внутренний - 28,89.

- Международный аэропорт "Иссык-Куль" обслужил 38 рейсов: внутренние – 12, международные – 26. Пассажиропоток составил 824 человека (международные).

Уточняется, что причина сокращения показателей - это ограничения, введенные в целях предупреждения распространения коронавируса. Так, согласно распоряжению правительства КР, из-за COVID-19 с марта полностью прекратились регулярные внутренние и международные пассажирские авиасообщения. Исключение составили грузовые рейсы и чартерные рейсы, связанные с доставкой гуманитарного груза и эвакуацией граждан.

- Частичное восстановление объемов перевозок началось летом 2020 года. В июне возобновились внутренние рейсы Бишкек-Ош-Бишкек. В августе открылись из Бишкека рейсы по направлениям в Турцию и ОАЭ. С ограниченной частотой из Бишкека осенью добавились рейсы в Россию, Казахстан и Узбекистан. На сегодняшний день ОАО "МАМ" выполняют регулярные рейсы в Москву, Дубай, Стамбул, Алматы, Ташкент, также внутренние рейсы в Ош, Баткен, Джалал-Абад и Исфану. Кроме этого, выполняются чартерные рейсы в города России, Индию и Таджикистан. Самыми востребованными по-прежнему остаются авиарейсы по направлениям ближнего зарубежья (Россия), - рассказали в ОАО "МАМ".


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URL: https://www.vb.kg/396667
Теги:
аэропорт, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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