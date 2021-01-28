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В Канте двое мужчин обворовывали магазины. Брали деньги, алкоголь, сигареты

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- Оксана Гут
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Оперативниками ОВД Ысык-Атинского района задержаны мужчины, промышлявшие кражами в магазинах на территории города Кант. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Так, 20 января в органы внутренних дел Ысык-Атинского района с заявлением обратился местный житель города Кант П.С. 1988 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь на 20 января взломали металлическую входную дверь его магазина и украли денежные средства, спиртные напитки и табачные изделия.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, что за последний период в районе города Кант с аналогичным заявлением обратились еще двое граждан Ысык-Атинского района, где были установлены следы злоумышленников, которые в основном совершали кражи в продуктовых магазинах - похищали денежные средства, спиртные напитки и табачные изделия.

В целях установления и задержания злоумышленников сотрудниками милиции проводились ряд следственных и оперативных мероприятий.

"В результате слаженной работы оперативников Ысык-Атинского района были установлены анкетные данные преступников. В ходе дальнейших мероприятий подозреваемые были задержаны, ими оказались А.С. 1975 года рождения и Т.Б. 1996 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания ОВД Ысык-Атинского района и уже признались в указанных преступлениях.

В настоящее время сотрудниками милиции проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия по установлению причастности задержанных и к другим аналогичным преступлениям.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/396672
Теги:
ГУВД, Кант, кража, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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