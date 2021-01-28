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Готовится к печати первая партия новых электронных загранпаспортов

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- Екатерина Улитина
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Первые 100 тысяч экземпляров электронных загранпаспортов будут напечатаны в конце февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы.

"Во избежание паспортного кризиса в настоящее время, утвержденный вариант паспорта будет запущен. Так как в мае 2020 года был заключен договор на 3 года с компанией Mühlbauer ID Services (Германия) на изготовление бланков в количестве 1,5 млн штук. В конце февраля ожидается первая партия в количестве порядка 100 тысяч экземпляров. Контракт заключен в сомах, поэтому стоимость паспорта не будет зависеть от изменений иностранных валют", - говорится в сообщении ведомства.

После этого начнётся процесс персонификации. Персональные данные будут вводиться в электронную микросхему, расположенную на обложке новых паспортов, и наноситься личная информация владельца с помощью лазерной технологии. ГРС выпустит новые e-паспорта в двух вариантах: паспорта с 52 страницами для граждан, часто выезжающих за рубеж, и обычный с 34 страницами.

Кроме того, отчество будет вписываться в новые загранпаспорта по желанию гражданина.


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URL: https://www.vb.kg/396676
Теги:
ГРС, паспорт, Кыргызстан
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