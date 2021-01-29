Садыра Жапарова предупредили: Пусть критикуют, главное не сидеть на месте

Следующий год для Кыргызстана будет непростым как в экономическом, так и в политическом плане. Несмотря на то, что новый президент Садыр Жапаров пользуется доверием населения и ему дан большой кредит доверия, он неизбежно столкнется с критикой из-за непростых решений, которые ему придется принимать. Подробнее эту тему обсудили эксперты клуба "Пикир" в ходе онлайн-конференции "Кыргызстан после президентских выборов: достигнут ли политический консенсус и каковы внешнеполитические приоритеты?"

Политические риски

Садыр Жапаров дал много обещаний во время избирательной кампании: изменить конституцию и уйти от партийной системы управления, ликвидировать коррупцию, сократить государственный аппарат и погасить долг перед Китаем. Помимо этого, в ходе инаугурации новый президент дал и другие обещания.

Доктор политических наук Азамат Темиркулов уверен, что Садыру Жапарову придется исполнить то, что он пообещал. Так, сейчас уже активно ведется работа по изменению Конституции. Однако, другие задачи куда более сложные.

- Садыр Жапаров очень тонко уловил настроение людей, их чаянья. Лозунг "Вернем награбленное" стал актуальным для большинства людей особенно в период пандемии. Придя к власти Жапаров сразу показал, что он разделяет это требование людей и готов взяться за дело. Осенью мы стали свидетелями посадок крупных чиновников. Сейчас от президента ждут следующих шагов. Садыру Жапарову придется реформировать систему управления, ему придется увольнять людей, а это значит, что число недовольных будет расти, критика станет неизбежной. За каждым крупным чиновником стоят его родственники и его подчиненные, которые будут не довольны и будут выражать это, - говорит Азамат Темиркулов.

Эксперт добавил, что любые реформы сопровождаются хаосом, но люди зачастую воспринимает период настройки системы, как бардак и неспособность справиться с проблемами. Все это увеличивает риск того, что президент может лишиться народной поддержки, так же быстро как приобрел ее.

- Исследование проведенное год назад показало, что Садыра Жапарова поддерживали 8% населения. На прошедших выборах он набрал 80% голосов. Это говорит о том, что 72% людей недавно приняли решение поддержать Садыра Жапарова, значит они легко могут изменить свое мнение, - продолжил Азамат Темиркулов.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович призвал не бояться критики и начинать действовать как можно скорее.

- Пусть администрация совершает ошибки, пусть подвергается критике, но главное чтобы не сидела на месте. Нужно что-то предпринимать Иначе зачем это все было, - задается вопросом политолог.

Он уверен, что сейчас одна из главных задач, которая стоит перед Садыром Жапаровым - это дать инвесторам ощущение надежности и защищенности их капиталов. От этого зависит успешность экономического развития.

Экономические риски

Экономист Кубат Омурзаков уверен, что сложностей добавит экономическая ситуация в стране, которая будет оставаться напряженной.

- В текущем году нас ожидает еще более серьезный кризис. На крупные проекты в ближайшее время очень мало надежды, так как экономическая ситуация ухудшается во всем мире и партнеры не будут спешить доставать кошельки. Поэтому будут сохраняться проблемы с финансами, будет расти недовольство, - считает эксперт.

Однако уверенность с которой Жапаров говорил о реализации крупных проектов в энергетике может свидетельствовать о том, что у нового президента есть конкретный план или готовый вкладываться инвестор.

- Я склонен предполагать, что есть договоренность с кем-то из мировых держав или международной организации, которая сможет нам помочь. Если же этого нет, то риски повышаются, - предупредил Темиркулов.

В целом эксперты сошлись во мнении, что ни один президент до Садыра Жапарова не сталкивался с таким количеством проблем и вызовов. С другой стороны у нового президента есть то, чего не было у его предшественника - полнота власти и полномочий, а также поддержка простых людей.