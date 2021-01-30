В Москве кыргызские дипломаты встретились с активом диаспоры

В посольстве КР в РФ состоялась расширенная встреча его сотрудников с руководителями и активистами кыргызских общественных объединений в Москве. Речь шла о решении различных вопросов, связанных с пребыванием соотечественников в России, об укреплении взаимодействия в этой сфере.

Встреча началась с подведения итогов совместной работы по организации участия граждан КР в РФ в досрочных выборах президента Кыргызстана и референдума. Напомним, что в этот раз в данных целях на российской территории было подготовлено беспрецедентное количество избирательных участков – 15. Пять из них расположились в Москве (три – в самом посольстве, два – на базе одной из столичных школ), по одному - в зданиях генеральных консульств КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярий посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Сургуте и Южно-Сахалинске. Кроме того, силами представительства Госслужбы миграции КР в РФ дополнительный участок был образован в Тюмени.

Во всех случаях со стороны волонтеров от диаспоры была оказано активное посильное содействие. Они участвовали в информационной-разъяснительной работе среди соотечественников, в день выборов - в обеспечении порядка на территориях, прилегающих к таким участкам и внутри их, помогали пройти к ним, найти свои фамилии в списках избирателей и так далее.

Членам участковых избирательных комиссий в Москве и ряду волонтеров, работавших здесь, были вручены грамоты и благодарственных письма от имени посольства КР.

Затем состоялось обсуждение текущей повестки дня. В частности, рассмотрены вопросы, связанные с упрощением для кыргызстанцев консульских услуг, информированием о правилах и нововведениях в миграционном законодательстве, другие актуальные задачи. Один из приоритетов на данный момент – продолжение работы по обмену или выдаче соотечественникам новых паспортов. В связи с большим количеством посетителей, обращающихся по данному вопросу, в посольстве для них на исходе минувшего года пришлось установить порядок предварительной записи, на основании подачи электронного обращения.