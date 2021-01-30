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Камчыбек Ташиев прокомментировал задержание Нургазы Анаркулова

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- Бакыт Басарбек
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Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев прокомментировал задержание главы пресс-службы президента Нургазы Анаркулова.

По его словам, он лично знаком с Анаркуловым на протяжении многих лет.

"Наши пути по роду деятельности неоднократно пересекались, многое пришлось пережить. Знаю его только с хорошей стороны. Но накануне он был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы ГКНБ КР по подозрению в злоупотреблении должностным положением и вымогательстве взятки за трудоустройство претендента на высокую государственную должность. Подобные незаконные действия негативно отражаются на доверии граждан представителям органов власти, подрывают авторитет руководства страны перед народом.

Но факт остается фактом, и если он действительно замешан в коррупции, то понесет ответственность по всей строгости закона. Наше личное знакомство и теплые взаимоотношения никоим образом не повлияют на ход расследования данного уголовного дела. Еще раз хочу подчеркнуть, что независимо от ранга, социального статуса, родства, национальной принадлежности и т.д., виновные в коррупции будут выявлены и привлечены к уголовной ответственности", - сказал Камчыбек Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/396754
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, Нургазы Анаркулов, Камчыбек Ташиев
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