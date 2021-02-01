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В Кыргызстане вновь будет образовано Министерство обороны

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- Екатерина Улитина
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В кыргызстане вновь будет создано Министерство обороны. Соответствующий указ сегодня, 1 февраля, подписал президент Садыр Жапаров.

Так, в целях дальнейшего развития системы управления Вооруженными Силами Кыргызской Республики, руководствуясь частью 8 статьи 64 и статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

- Считать целесообразным образование Министерства обороны Кыргызской Республики на базе Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

- Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

Напомним, Министерство обороны было расформировано в 2014 году. Был создан Генеральный штаб и Госкомитет по делам обороны.


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URL: https://www.vb.kg/396832
Теги:
Министерство обороны, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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