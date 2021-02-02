Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 102.90 - 103.40

Почти половина украинцев высказалась за досрочные выборы президента

164  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Почти половина украинцев (45,8 процента) высказалась за проведение досрочных выборов президента страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный центром "Социальный мониторинг".

Согласно данным исследования, около 43 процентов жителей Украины выступают против подобного голосования, 11,1 процента - затруднились ответить.

В то же время 25,6 процента тех, кто определился и готов голосовать на выборах, заявили, что поддержат действующего главу государства Владимира Зеленского. 15,5 процента респондентов отдали бы свой голос за председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, а 15,2 процента - за бывшего президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Еще 11,5 процента опрошенных проголосовали бы за бывшего премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Ранее сообщалось, что в рейтинге украинских партий, подготовленном центром "Социальный мониторинг" с 15 по 25 января, самой популярной стала "пророссийская" политическая сила "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Согласно исследованию, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, по их итогам в парламент прошли бы четыре партии.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396845
Теги:
выборы, президент, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  