В ГП "Теплоэнерго" установлена коррупционная схема при поставках мазута

Антикоррупционной службой ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных рисков в топливно-энергетическом секторе установлена коррупционная схема по фиктивным поставкам топлива для нужд филиалов ГП "Кыргызтеплоэнерго" в период отопительного сезона.

Так, ответственные работники ГП "Кыргызтеплоэнерго" и его филиалов по предварительному сговору с отдельными субъектами предпринимательской деятельности, специализирующихся на реализации мазута фиктивно оформляли финансовые документы о произведенных поставках мазута в предприятия теплоснабжения ГП "Кыргызтеплоэнерго" на крупные суммы. Данная коррупционная составляющая отрицательно сказывается на обеспечение теплоснабжением населения всей республики. В рамках досудебного производства выявлен ущерб на сумму более 10 млн. сомов, который в соответствующем порядке был возмещен в доход государства.

Кроме этого, в филиале "Кантское предприятие теплоснабжения" ГП "Кыргызтеплоэнерго" пресечена коррупционная схема по фиктивным оформлениям документов по поставкам мазута в период ОЗП 2020-2021 гг. Руководство указанного предприятия войдя в сговор с представителем одной из ОсОО фиктивно оформили поступление мазута в большом объеме.

В рамках указанного досудебного производства в настоящее время ГСУ ГКНБ КР проводится расследование и устанавливается нанесенный государству ущерб. Все причастные лица, участвовавшие в противоправной деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности.