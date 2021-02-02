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Меценат из Иссык-Куля готов принять всех детей кыргызских мигрантов

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- Александр Тузов
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Известный меценат и бизнесмен Ташкул Керексизов намерен принимать на своей этнографической территории "Аалам-Ордо", общей площадью 121 га в Тонском районе Иссык-Кульской области, детей кыргызских трудовых мигрантов со всего мира в возрасте от 14 лет и старше. Об этом редакции VB.KG рассказал он сам.

Ташкул Керексизов на встрече с общественностью в Национальной библиотеке КР имени Алыкула Осмонова сообщил о своем проекте "Шам-Бала", в буквальном переводе – "Пламенный подросток". Кстати, это также созвучно с названием известной в мифах многих народов страны счастья Шамбала.

Инициаторы проекта "предлагают претворить в жизнь идею эффективного варианта воспитания детей трудом и учебой путем создания центра "Шам-Бала" на этнографической территории "Аалам-Ордо".

- Организаторы представляют центр "Шам-Бала", как город мечты на холме Манас, где духовный мир будет сочетаться с богатством материальным. "Философия города Манас " - еще один штрих национальной идеи о том, чтобы собрать на родной земле детей и внуков кыргызстанцев, уехавших за рубеж в поисках лучшей жизни, - рассказала VB.KG директор Нацбиблиотеки профессор Жылдыз Бакашова.

А по мнению заведующего кафедрой истории Кыргызстана и зарубежного Востока Бишкекского государственного университета имени Карасаева Доолотбека Сапаралиева "главное в проекте "Шам-Бала" - призыв к действию. Это - организация ряда традиционных этнографических центров вокруг городка "Манас" на берегу Иссык-Куля для молодежи и отчасти для всех, возвращающихся из эмиграции. Здесь предусматривается производство традиционных и уникальных товаров для туристов, а также на экспорт. А это, в свою очередь, предусматривает создание комплекса инфраструктуры. Важно, что запланировано создание новых рабочих мест", - особо выделяет Сапаралиев.


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URL: https://www.vb.kg/396852
Теги:
библиотека, Иссык-Кульская область, Тонский район, трудовая миграция, туризм
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