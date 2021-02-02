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Обвинение против Дуйшенбека Зилалиева начало рассыпаться

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- Виктория Гунгер
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В Первомайском районном суде Бишкек состоялось очередное заседание суда под председательством судьи У. Сатимкулова по рассмотрению уголовного дела в отношении Дуйшенбека Зилалиева, обвиняемого в соучастии в коррупции совместно с Алмазбеком Атамбаевым.

Напомним, что Зилалиеву предъявлено обвинение, что он будучи директором государственного агентства по геологии в 2015 году, исполняя волю Атамбаева, содействовал выдаче лицензии компании "Хуасинь" на месторождение сурьмы Терек в Ала-Букинском районе.

В ходе процесса были допрошены представитель потерпевшей стороны и два свидетеля обвинения Б.К. и М.Э. Однако представитель потерпевшей стороны заявил, что согласно действующему законодательству ответственность за решение о выдаче лицензии компании Хуасинь полностью лежит на аукционной комиссии, которая приняла решение о признании этой компании победителем аукциона.

"Зилалиев никакого отношения к принятию решения о выдаче лицензии этой компании не имеет", - сказал он.

Свидетели обвинения и вовсе отказались от ранее данных показаний на следствии. Они заявили, что со стороны следствия на них ранее оказывалось давление и именно оно принуждало их давать показания против Зилалиева.

Они открыто признали, что Зилалиев не имеет никакого отношения к выводу месторождения из перечня общегосударственных объектов, поскольку решение принималось Правительством КР. Кроме того, он не давал поручения подготовить письмо о выводе месторождения из перечня общегосударственных, а также поручения регистрировать компанию Хуасинь для принятия участия в аукционе.

- Это доказывает, что дело Дуйшенбека Зилалиева грубо сфальсифицировано и не имеет под собой никакой основы. Ведь допрошенные являются основными свидетелями обвинения и именно на их показаниях строилось обвинение, - пояснил адвокат экс-главы Госгеологии Матцаков.


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URL: https://www.vb.kg/396858
Теги:
уголовная ответственность, Кыргызстан, Дуйшенбек Зилалиев
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