Генпрокуратура: В мае Минздрав КР закупал бахилы по 150 сомов вместо 1,5

Генеральной прокуратурой КР по итогам проверки в Министерстве здравоохранения выявлен ряд нарушений при закупке средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 6 мая 2020 года комиссия Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при МЗ КР необоснованно, в нарушение законодательства о государственных закупках, отклонив коммерческие предложения поставщиков с наименьшей ценой, рекомендовала заключить прямым методом договор с ОсОО "Ф" на поставку средств индивидуальной защиты комбинезонов, медицинских перчаток и бахил по завышенной стоимости.

"Более того, в нарушение условий коммерческих предложений и договора ОсОО "Ф" была осуществлена поставка 101 300 пар перчаток, не соответствующих требованиям технической спецификации. Также, вместо предусмотренных договором 150 000 пар низких бахил по цене 1,5 сома, фактически ОсОО "Ф" поставило 1 500 пар высоких бахил по цене 150 сомов за единицу", - информируют в Генпрокуратуре.

Таким образом, в результате неправомерных действий руководства и должностных лиц Министерства здравоохранения и Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при МЗ КР государству причинен ущерб на сумму 5 175 200 сомов.

В целях всестороннего и объективного исследования данных обстоятельств дела материал проверки зарегистрирован в ЕРПП Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики по ст.320 (Злоупотребление должностным положением) и ст.322 (Заключение заведомо невыгодного контракта) УК КР, для дальнейшей организации досудебного производства.