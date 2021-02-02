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Дело о радиочастотах: Задержан гендиректор "Билайна" Евгений Кражан

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- Бакыт Басарбек
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АКС ГКНБ по подозрению в соучастии в коррупции задержан генеральный директор ОсОО "Скай Мобайл" Е. К. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Межведомственной следственно-оперативной группой Военной прокуратуры и АКС ГКНБ Кыргызской Республики осуществляется досудебное производство по факту коррупции со стороны должностных лиц руководящего состава отдельных государственных органов при заключении сделки о купле-продаже радиочастот и переоформления лицензии на их использование.

В ходе следствия получены доказательства о причастности к упомянутой коррупционной схеме генерального директора ОсОО "Скай Мобайл" "Е. К.".

2 февраля 2021 года по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 98 УПК КР "Е.К." был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики. Ведется следствие", говорится в сообщении ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/396886
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, Кыргызстан, Билайн
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