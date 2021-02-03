Улукбек Марипов считает, что на 5600 сомов прожить можно, но очень трудно

Кандидат на пост премьер-министра Улукбек Марипов, отвечая на вопрос депутата Дастана Бекешева заявил, что на 5600 сомов можно прожить, но это очень сложно.

Сегодня, 3 февраля, на заседании Жогорку Кенеша рассматривается кандидатура Улукбека Марипова на пост премьер-министра, а также утверждают будущий состав правительства.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался у Марипова, когда в Кыргызстане поднимут пенсии, пособия и зарплаты.

"Мы врем людям, говоря, что можно прожить на 5 600 сомов в месяц", - сказал депутат.

"Я понимаю, что вы говорите о прожиточном минимуме. На эти деньги прожить можно, но очень трудно", - считает Марипов.

О повышение социальных выплат, по мнению Улукбека Марипова, можно будет говорить, когда наладится экспорт, в страну придут инвестиции, будут созданы рабочие места.