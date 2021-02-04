"Греем Грефа?": Кыргызские мастера в Крыму ждут выплат от Сбербанка России

Уроженец Кыргызстана Нурболот Муратбеков, ныне являющийся гражданином РФ, уже несколько месяцев ждет выплат за работу в качестве мастера по отделочным работам в строительных объектах Ялты (Крым). Об этом он сам сообщил VB.KG. Речь идет о нескольких миллионах рублей, которые Муратбеков должен выплатить команде мастеров из Кыргызстана – электрикам, сантехникам, сварщикам.

По его словам, заказчиком услуг в качестве индивидуального предпринимателя выступила компания по строительству коммерческой недвижимости "Форт проджектс", которая в свою очередь выполняет заказы крупнейшего в РФ коммерческого банка "Сбер" (Сбербанк до ребрендинга – ред.).

Сама история развивается вокруг дополнительных услуг Муратбекова, договор с которым генеральный директор компании Андрей Хазов все не подписывает, более того, избегает всяческих контактов с рабочими.

"Согласно первоначальному договору об услугах, был подписан и там все выплачено, но у нас были еще дополнительные работы по соглашению, которые генеральный директор не подписывает не один месяц, и тянет с выплатами", – сокрушается Муратбеков.

"Был договор, согласно которому мы работы выполняли, параллельно на этом же объекте сопутствующие заказы появлялись, их мы выполняли по устным указаниям - их надо было оформить дополнительным соглашением, что ушло бы в оплату. Администрация компании эти работы подтвердила – речь идет о руководителях проектов и директоров по строительству. В итоге договора у Хазова на столе лежат тяжелым грузом", - заявил мастер-отделочник.

Удручает его тот факт, что даже подать заявление в прокуратуру без доказательств не получится.

"Не сможем подать заявление, так как договоров на руках нет", - говорит уроженец КР. - Мне должны за выполненные работы 1 448 703 рублей, это в период с 01.02.2020 года по 30.03.2020 - согласно первому договору, по второму договору долг компании составляет 511 400 рублей за период с 10.04.2020 по 20.04.2020".

Всего вместе с ним в команде трудилось девять человек.

Как он рассказал, есть еще подписанный договор, по которому оформлено дополнительное соглашение на 1,8 млн, но его Хазов не подписывает.

Кроме его команды, уточнил пострадавший, в ожидании денег находится 63 человека: 12 электриков, 9 сантехников, 42 строителя-отделочника. Общая сумма задолженности этим рабочим составляет около 7 млн рублей.

Муратбеков заявил, что обычно Сбербанк не любит шумихи вокруг себя, и надеется, что может журналисты как-то помогут решить этот вопрос, так как по слухам Герман Греф посетит объекты в Крыму в ближайшее время.

Напомним, по данным МВД РФ, в России в трудовой миграции находится более 600 тысяч граждан Кыргызстана, которых охотно берут на работу по двум причинам: легкая адаптация к условиям из-за владения русским языком и членство КР в ЕАЭС, что не требует получения патента на работу.