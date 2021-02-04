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В России найдены разыскивавшиеся близкими кыргызстанцы

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- Евгений Денисенко
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В России установлено местонахождение четырех граждан Кыргызстана, с которыми их родственники утратили связь. Найти всех удалось благодаря усилим, предпринятым сотрудниками представительства МВД КР в РФ во взаимодействии с коллегами из местных правоохранительных органов.

По информации представительства, двое из этих людей, А.М. и С.Ч., судьбами которых были обеспокоены близкие, отправились на подработку за пределами Москвы и Московской области. Еще один, 19-летний К.К., сменил работу и отключил телефон. А вот Т.А., как выяснилось, был задержан на территории Липецкой области за совершение преступления, связанного с наркотиками.

Установлена судьба и еще одного кыргызстанца - С.А., разыскиваемого родственниками. Стало известно, что он был доставлен врачами скорой помощи в одну из больниц Москвы в бессознательном состоянии, без признаков насильственный действий. И, не приходя в сознание, скончался в реанимации. Близкие опознали его, после выполнения необходимых процессуальных процедур тело умершего отправили в Кыргызстан.

Обращения по поиску всех этих людей поступили в представительство МВД КР в РФ в январе текущего года. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления местонахождения еще двух соотечественников. Так, 43-летняя уроженка Ноокатского района Ошской области Астракан Колдошева, находясь в Москве, ушла 6 января с работы, но домой так и не вернулась. А 49-летний уроженец Кара-Сууйского района Ошской области Рахимжан Тешебаев связь с родственниками прервал еще с 2009 года, про него известно, что какое-то время он работал в городе Талдом Московской области.

Как подчеркнули в представительстве, они проводят большую работу по оказанию помощи согражданам, в том числе по розыску без вести пропавших близких на территории России. В числе причин, по которым возникают сложности при расследовании подобных дел, - несвоевременное, позднее обращение граждан, частая смена разыскиваемыми места пребывания, их нежелание сообщать, где они находятся или что задерживались и так далее.

"Для установления местонахождения лиц, без вести пропавших или утративших родственные связи, очень важна организация информационного обеспечения. От того, насколько качественно и своевременно осуществлен сбор необходимой информации, и ее анализ, зависит эффективность розыска"- подчеркнули в представительстве. И отметили, что усилия по розыску зачастую оказываются результативными. Так, два года назад удалось найти кыргызстанца, который считался без вести пропавшим в течение 16 лет.


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URL: https://www.vb.kg/396964
Теги:
Россия, Кыргызстан, пропавшие без вести, поиски
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