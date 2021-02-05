Финпол вроде остается. Сыймык Жапыкеев призвал своих сторонников к терпению

"Молодцы, ГКНБ, началась настоящая борьба с коррупцией", - в таком хвалебном ключе на своей странице Фейсбука глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев дал пояснение задержанию депутата Кубанычбека Жумалиева.

"ГКНБ расследует и борется с особо тяжкими преступлениями, а Финпол - с экономическими. Хоть ГСБЭП и не удалось задержать депутата, но мы задержали его сыновей, но они вышли через суд. АКС ГКНБ задержал Жумалиева. С одной стороны, это правильно - у ГКНБ много возможностей, есть свой СИЗО, пусть сами расследуют объективно. АКС борется с коррупцией. Таков закон", - пишет Жапыкеев, тем самым он сменил свою вчерашнюю эмоциональность.

Он призвал, не поддаваясь провокациям, ожидать, что будет дальше.

"Мы не держимся за работу. Но вроде как Финпол остается. Призываю вас набраться терпения. Прошло время надеяться на одни лишь деньги", - отметил Жапыкеев.