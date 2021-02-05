Почти на разрыве аорты. Врачи Нацгоспиталя спасли безнадежного больного

Последствия перенесенной коронавирусной инфекции аукнулись 40–летнему Мирлану через четыре месяца. И если бы не врачи Национального госпиталя, то 11 ноября минувшего года стало последним днем его жизни.

Молодой мужчина работал на стройке в Санкт–Петербурге два года. В мае перенес коронавирус и вроде бы поправился, вышел на работу. А в сентябре его прямо со стройки с болями в животе и давлением 240 мм ртутного столба "скорая" увезла в больницу. Раньше на здоровье Мирлан не жаловался. Это был первый звоночек большой беды.

Питерские доктора, обследовав поступившего больного, нашли у него кучу хронических заболеваний, о которых ранее кыргызстанец даже не подозревал и которые после перенесенного коронавируса напомнили о себе. Однозначно это был постковидный синдром.

- У Мирлана произошло расслоение аневризмы брюшной аорты. Внутренняя ее оболочка разорвалась, и кровь затекала между слоями стенок аорты. Мы называем такое поражение "двустволкой", - пояснил заведующий отделением сосудистой хирургии Национального госпиталя, главный нештатный сосудистый хирург Минздрава Таалайбек Байсекеев. - Нижние конечности у Мирлана онемели, но кровь к ним худо–бедно поступала, конечно, не в том объеме, который необходим. Это редчайший случай в моей многолетней практике да и в медицине тоже, чтобы в молодом возрасте было такое обширное расслоение брюшной аорты.

Аорта - самый крупный сосуд человеческого организма - в диаметре более двух сантиметров, через который проходит кровь от сердца. Расслоение может вызвать различные сосудистые нарушения, ишемию и инфаркты почек, тяжелую артериальную гипертонию, практически сказывается на всех органах и системах.

- Мирлан мог умереть из–за разрыва расслоившейся аневризмы. Вероятность летального исхода при таком патологическом процессе более девяноста процентов, - добавил опытный хирург.

Как рассказал Мирлан, питерские врачи, конечно, подлечили его, предложили прооперироваться, предупредили, что без операции он может умереть в любой момент. Но Мирлан - гражданин Кыргызстана, и операция ему обошлась бы в пятьсот с лишним тысяч рублей.

- Таких денег у меня не было, и я в конце концов вернулся на родину. Не знаю, откуда только силы взялись, - говорит теперь уже бывший пациент Байсекеева, - наверное, очень сильно верил, что наши доктора меня спасут.

Мирлана в отделение сосудистой хирургии привезла "скорая" 11 ноября 2020 года с пометкой Cito, то есть "срочно, быстро". Состояние мужчины было крайне тяжелым и представляло реальную угрозу жизни.

- Мы обследовали больного, диагноз питерских коллег подтвердился: да, это была "двустволка", - говорит Таалайбек Абдыбекович. - Плюс к этому у пациента правая почка опустилась в малый таз. Это тоже была врожденная аномалия, о чем больной до перенесенного коронавируса не знал. Давление в придачу подскочило из–за обострившейся хронической патологии.

Вопрос "оперировать или не оперировать" уже не стоял. По жизненным показаниям, как сказал Байсекеев, он взял мужчину на операцию. Но перед этим проконсультировался с анестезиологом Жылдыз Деркембаевой (которая считается одним из лучших специалистов в этой области), поскольку давление у пациента держалось на отметке 280 мм рт. ст. и не снижалось. Операция же предстояла сложная и длительная.

- Аорта на уровне пупка делится на две подвздошные артерии, которые тоже расслоились. В районе паха они переходят в бедренные артерии, поэтому нам с коллегой, заведующим отделением урологии Нурбеком Садырбековым, предстояло убрать правую почку, к которой кровь уже не поступала, и провести протезирование аорты до бедренных артерий. Иначе не удалось бы восстановить кровоток и спасти не только ноги Мирлану, но и его самого.

Во время операции, которая длилась шесть часов, давление достигало критического показателя. Но как только убрали почку и протезировали аорту, оно сразу стабилизировалось. Врачи блестяще провели сложнейшую операцию, подтвердив свой высочайший профессионализм.

Пациент, который был в шаге от того мира, чувствует себя сейчас прекрасно. Постоянно общается с Таалайбеком Абдыбековичем и уже нацелился снова ехать в Питер...

Уходя из отделения, я не могла не задать вопрос его заведующему: что он ощущает, когда за ним закрываются двери операционной, а на столе практически безнадежный больной, как было в последнем случае?

- Глубокое внутреннее спокойствие. Я не знаю, как оно появляется. Наверное, приходит с годами и опытом, - ответил Байсекеев. - И потом: я же не один борюсь за жизнь пациента, а вся операционная бригада. В спасении Мирлана, например, была задействована целая команда - более десятка врачей, медсестер, которым я в свою очередь благодарен.