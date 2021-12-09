Кыргызстанцы в Москве встретились с соотечественницей-чемпионом

В российской столице состоялась фан-встреча с кыргызской спортсменкой, борцом вольного стиля Мээрим Жуманазаровой. Встреча была организована Молодежным крылом Совета Кыргызской диаспоры Москвы.

Мээрим Жуманазарова - обладательница звания мастера спорта международного класса. Выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 68 кг на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) золотую медаль в том же виде на чемпионате мира по борьбе 2021 года в Осло (Норвегия). Также завоевывала золотую медаль в весовой категории до 68 кг на чемпионате мира по индивидуальной борьбе 2020 года в Белграде (Сербия), бронзовую медаль в соревнованиях по вольному стилю среди женщин в весе до 68 кг во время Азиатских игр 2018 года, одну из бронзовых медалей на турнире Poland Open 2021 в Варшаве (Польша).

Как сообщил председатель Совета кыргызской диаспоры Кубанычбек Осмонбеков, встреча с Мээрим Жуманазаровой собрала на столичном стадионе "Олимп" более 350 ее соотечественников. И открылась под гимны Кыргызской Республики и Российской Федерации.

Ведущие Шарипбай уулу Шайырбек и Баяман Джусупбаев сопровождали мероприятие на двух языках - кыргызском и русском. Выступили советник посла КР в РФ Эрмек Кыштобаев, почетный председатель Совета Кыргызской диаспоры Раимкул Аттокуров, другие активисты диаспорального сообщества.

"Вечер украсили замечательный национальный хор "Талас Шайыр апалары" и Кундуз Мелисова. От имени Молодёжного крыла были вручены небольшие подарки, благодарственное письмо и фирменный грудной значок с нашей эмблемой. Также нашим гостям и зрителям было предоставлено время задать интересные вопросы Мээрим и сфотографироваться с ней", - рассказал Кубанычбек Осмонбеков.