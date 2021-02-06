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За пять лет более 146 тысяч кыргызстанцев сменили свое ФИО

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- Мария Стрельцова
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За последние пять лет в Кыргызстане 146 157 граждан сменили имена и фамилии в паспорте. По информации ГРС, каждый вправе изменять свое имя, но согласно установленным правилам.

По итогам 2016 года Государственная регистрационная служба зарегистрировала 37 206 перемен ФИО.

В 2017 году 33 430 граждан решили поменять ФИО.

В 2018 году было зарегистрировано 28 246 случаев.

В 2019 году - 28 153 человек меняли имена и фамилии.

В 2020 году - 19 122 кыргызстанца поменяли ФИО.

Перемена фамилии, имени и отчества подлежит государственной регистрации органом записи актов гражданского состояния.

После перемены данных в течении одного месяца обязательно нужно поменять паспорт. Осуществление одновременной регистрации перемены фамилии, имени и отчества не допускается.

Граждане обязаны в течение месяца произвести обмен документов, удостоверяющих личность, в случаях: при утрате, порче, ветхости бланка свидетельства, ламинировании, не читаемости текста и/или печати повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния выдается органом записи актов гражданского состояния по месту обращения заявителя.


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URL: https://www.vb.kg/397047
Теги:
ГРС, паспорт
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