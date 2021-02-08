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Китайцам заплатят за отказ от денег

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Власти китайского Пекина готовятся запустить эксперимент, в рамках которого горожанам заплатят за временный отказ от традиционных денег в пользу разрабатываемого Народным банком Китая (Центробанк страны) цифрового юаня, пишет CNBC.

В третьей фазе масштабного эксперимента (предыдущие проводились в городах Шэнчжэнь и Сучжоу, - прим. "Ленты.ру") примут участие около 50 тысяч человек, им будет выделено по 200 юаней (31 доллар). В общей сложности граждане получат 10 миллионов юаней (1,5 миллиона долларов).

Участники эксперимента смогут потратить полученные цифровые деньги в заранее определенных офлайн-магазинах или на маркетплейсе JD.com. Совершать покупки можно будет с 10 по 17 февраля, когда в Китае отмечается лунный Новый год.

Народный банк Китая является одним из нескольких мировых регуляторов, разрабатывающих собственную цифровую валюту. Этим же занимаются центробанки Швеции, Франции, России и еще нескольких стран.

Цифровая валюта, как ожидается, будет схожа по своему функционалу с безналичными деньгами, однако формально будет являться третьим видом платежного средства в дополнение к существующим наличным и безналичным денежным средствам.

При этом финансовые власти стран, разрабатывающих свою цифровую валюту, подчеркивают, что она не будет иметь ничего общего с криптовалютой, поскольку будет выпускаться единым эмиссионным центром в лице Центробанка - в то время как главным признаком криптовалюты является децентрализованность.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/397095
Теги:
Китай, деньги
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