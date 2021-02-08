"Картина экологической катастрофы!" Растаявший снег оголил горы мусора

Зима потихонечку отступает. Тает лёд, и прибрежная зона обнажила свои секреты. Мусор - он везде! Свое негодование происходящим в соцсетях озвучил пользователь Айбек Сатыбалдиев.

Он отметил, что водоем скрыл большую часть мусора, на дне озера его в десятки раз больше.

- Все так же ассенизаторские машины сливают отходы в озеро. Арендаторы под высоковольтными линиями построили свои павильоны и мусором наполняют прибрежную территорию, что бы увеличить земельный участок. Скоро выборы в Бишкекский городской кенеш. Может какая нибудь партия обратит внимание на этот водоем и поможет в очистке? А может МЭРИЯ города Бишкек обратит внимание на этот ужас. А может Муниципальное предприятие "Тазалык" сможет как то посодействовать. Понимаю дел других важных много, но все же вдруг..., - отметил бишкечанин.

В комментариях пояснили, что озерцо на видео находится возле рынка "Дордой" и, по всей видимости, относится к Аламудунскому району Чуйской области, то есть, введение мэрии Бишкека не попадает. Хотя это достаточно плотный для проезда участок дороги. Поэтому, граждане просят обратить внимание на него специальных служб.

Однако основное возмущение кыргызстанцев вызвало, прежде всего, отношение самих жителей и гостей столицы к экологии.

"Какой ужас! Это же прямо картина экологической катастрофы!!! Похоже, это возле кладбища, "Дордоя"! Как люди-свиньи могли такое натворить?!! Кто же этим займется?"

"Что творится, ужас! Кыргызстан вообще безхозный..."

"Нам и ковид ни почём, мы сами себя уничтожим!", - сетуют кыргызстанцы.

Правда, нашлись и те, кто предложил автору и комментаторам самим убрать весь мусор с дордоевского пруда.

Хотя в любой ситуации, стоит граждан помнить о культуре и оставаться людьми...