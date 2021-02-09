В Бишкеке незаконно строили многоэтажки. Дома могут пойти под снос

Антикоррупционная служба ГКНБ выявила систематические факты возведения многоквартирных жилых домов без соответствующих градостроительных и разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В настоящее время, в рамках досудебного производства проводятся соответствующие следственные мероприятия, по результатам которых должностным лицам уполномоченных государственных органов и представителям строительной компании будет дана юридическая оценка.

В рамках досудебного производства незаконно возведенные объекты отключены от инженерных сетей, в связи с чем строительные работы приостановлены.

Кроме этого, в соответствии с законодательством инициированы соответствующие иски в судебные органы на снос незаконно возведенных объектов, а также на отзыв лицензий на право осуществления строительно-монтажных работ компаниям, осуществляющим незаконное строительство на территории г.Бишкек.