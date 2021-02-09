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В Бишкеке незаконно строили многоэтажки. Дома могут пойти под снос

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- Екатерина Улитина
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Антикоррупционная служба ГКНБ выявила систематические факты возведения многоквартирных жилых домов без соответствующих градостроительных и разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В настоящее время, в рамках досудебного производства проводятся соответствующие следственные мероприятия, по результатам которых должностным лицам уполномоченных государственных органов и представителям строительной компании будет дана юридическая оценка.

В рамках досудебного производства незаконно возведенные объекты отключены от инженерных сетей, в связи с чем строительные работы приостановлены.

Кроме этого, в соответствии с законодательством инициированы соответствующие иски в судебные органы на снос незаконно возведенных объектов, а также на отзыв лицензий на право осуществления строительно-монтажных работ компаниям, осуществляющим незаконное строительство на территории г.Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/397117
Теги:
ГКНБ, строительство, Кыргызстан, незаконные постройки
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