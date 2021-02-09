Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов

Германия, Швеция и Польша приняли решение о высылке российских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Москвы. Соответствующие заявления размещены в Twitter-аккаунтах внешнеполитических ведомств.

В сообщении, распространенном МИД ФРГ, говорится, что решение Москвы выдворить немецкого дипломата из-за присутствия на несанкционированном митинге является "ни в коей мере оправданным". Глава МИД Швеции Анн Линде также назвала решение о высылке шведского дипломата неприемлемым, поскольку он "лишь выполнял свои обязанности".

Ранее в феврале Россия объявила о высылке иностранных дипломатов. Протест связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, в ближайшее время они должны будут покинуть страну.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. В заключении он проведет два года и восемь месяцев - ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу "Ив Роше". На заседании суда по его делу присутствовали сотрудники иностранных дипмиссий.

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