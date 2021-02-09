В Москве ожидаются сильные снегопады

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил жителей Москвы о сильных и продолжительных снегопадах к концу недели. Об этом сообщают "Известия".

По его словам, в этом году осадков выпало меньше, чем в прошлом. При этом максимальный снежный покров прошлой зимой составил 11 сантиметров, а в текущем году - уже больше 40 сантиметров. "Это связано с тем, что из-за теплой погоды в прошлом году большая часть осадков выпадала в виде дождя или мокрого снега, который быстро таял", - пояснил синоптик.

Леус также добавил, что до конца зимы температура воздуха будет опускаться до минус 20 градусов.

Ранее Леус назвал сроки наступления весны в России в 2021 году. Синоптик отметил, что по климатической норме весна приходит в центральные регионы страны к 28 марта, когда среднесуточный переход температур фиксируется на отметке выше нуля. Ожидается, что в текущем году она наступит по графику, как и должно быть по средним многолетним данным.

Источник: moslenta.ru