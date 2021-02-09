Обвинительные приговоры в отношении Наримана Тюлеева отменены

Верховный суд КР отменил обвинительные приговоры в отношении экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Об этом сообщил он сам.

"Хочу сообщить вам радостную новость, с 2012 года я боролся за справедливость, прошел все суды, находился за решеткой, перенес много тягот и лишений. Я потерял отца и мать, в этом году потерял и брата от КОВИД, его здоровье было подорвано именно за эти годы. Но я всегда говорил, что законным путем добьюсь справедливости. Следуя решению Верховного суда для того, чтобы ни в чем не повинные ребята не томились за решеткой вдали от своих семей, я погасил вмененный мне ущерб, но даже тогда я всем сказал, что вину свою не признаю. После отбывания срока я не прекращал борьбу, мы подавали в суды, доказывали свою невиновность, и вот, наконец-то исторический день настал.

Верховный суд Кыргызской Республики, на протяжении нескольких месяцев, изучив все обстоятельства дела, вынес постановление об отмене обвинительного приговора всех трех инстанций – Ленинского, городского и Верховного суда и отправил на новое рассмотрение в Ленинский суд. Дело сшитое атамбаевскими холуями на коленке развалилось! И в новом рассмотрении, я уверен, мы снова докажем свою невиновность", - написал Тюлеев пост на своей странице Facebook.

Он поблагодарил всех своих подписчиков, "которые своими теплыми словами все эти годы поддерживали" его и "вселяли надежду" на справедливость.

От редакции отметим, что пресс-служба Верховного суда КР эту информацию уже подтвердила.

"Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 9 февраля 2021 года ходатайство адвоката Мощина А. в интересах осуждённого Тюлеева Н.Т. о возобновлении производства по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено", - говорится в сообщении.

Так, приговоры Ленинского районного суда г. Бишкек от 29 июля 2013 года, Бишкекского городского суда от 23 декабря 2014 года и постановление Верховного суда Кыргызской Республики от 30 ноября 2015 года в отношении Наримана Тюлеева отменены. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд г. Бишкек в ином составе суда.