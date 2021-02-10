ГКНБ вышел на след кримавторитета Дженго. Розыск ведется в Ошской области

ГКНБ КР разыскивает криминального авторитета по кличке Дженго.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, 10 февраля ГКНБ КР в г. Ош и Ошской области в рамках противодействия организованной преступности, проводятся специальные розыскные мероприятия по поимке разыскиваемого в рамках уголовного дела криминального авторитета Кадыра Досонова (Дженго).

"По результатам обысковых мероприятий по ряду адресов, в одном из домов на территории г. Ош обнаружены личные вещи, предметы быта и личной гигиены, а также мобильные телефоны, скрывающегося от следствия Кадыра Досонова. Также, обнаружены запрещенные предметы, в том числе наркотические средства", - информируют в ГКНБ.

В настоящее время совместно с органами МВД КР объявлен план "Перехват" по установлению места нахождения и задержанию Дженго.

Напомним, Дженго подозревался в заказе убийства полковника милиции Толкунбека Шоноева в 2013 году. В 2015 году Кадыра Досонова задержали, однако позже суд оправдал его. Сотрудники милиции неоднократно задерживали члена ОПГ. В последний раз в октября 2019 года и в январе 2020 года. Оба раза уже на следующий день Дженго был на свободе. В последний раз ГКНБ заявили о его розыске в ноябре 2020 года. 28 ноября Ошским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно).