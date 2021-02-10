Погода
$ 84.20 - 84.58
€ 101.27 - 102.52

ГКНБ вышел на след кримавторитета Дженго. Розыск ведется в Ошской области

403  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР разыскивает криминального авторитета по кличке Дженго.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, 10 февраля ГКНБ КР в г. Ош и Ошской области в рамках противодействия организованной преступности, проводятся специальные розыскные мероприятия по поимке разыскиваемого в рамках уголовного дела криминального авторитета Кадыра Досонова (Дженго).

"По результатам обысковых мероприятий по ряду адресов, в одном из домов на территории г. Ош обнаружены личные вещи, предметы быта и личной гигиены, а также мобильные телефоны, скрывающегося от следствия Кадыра Досонова. Также, обнаружены запрещенные предметы, в том числе наркотические средства", - информируют в ГКНБ.

В настоящее время совместно с органами МВД КР объявлен план "Перехват" по установлению места нахождения и задержанию Дженго.

Напомним, Дженго подозревался в заказе убийства полковника милиции Толкунбека Шоноева в 2013 году. В 2015 году Кадыра Досонова задержали, однако позже суд оправдал его. Сотрудники милиции неоднократно задерживали члена ОПГ. В последний раз в октября 2019 года и в январе 2020 года. Оба раза уже на следующий день Дженго был на свободе. В последний раз ГКНБ заявили о его розыске в ноябре 2020 года. 28 ноября Ошским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397202
Теги:
ГКНБ, ОПГ, розыск, уголовная ответственность, Кыргызстан, Дженго
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  