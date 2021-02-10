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Абдиль Сегизбаев благодарит за созданный в его защиту комитет

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- Мария Стрельцова
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Бывший глава ГКНБ и кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев благодарит за созданный в его защиту комитет. Комитет так и называется – "Комитет защиты Абдиля Сегизбаева", возглавляет его гражданский активист Адилет Али Мыктыбек. Он был создан 27 января.

Фото письма благодарности опубликовано на официальной странице Сегизбаева в соцсетях.

Помимо благодарности, в нем говорится: "Победа будет за нами! Я выбрал свой путь, и не сойду с него, мы не боимся темных сил. Каждый из нас свой внесет вклад в светлое будущее Кыргызстана".

Абдил Сегизбаев арестован 27 января на два месяца. Он является фигурантом двух уголовных дел. Первое дело связано с трансформацией земель и приобретением их в собственность. Второе дело имеет отношение к "Белизгейт" по которому судят бывшего лидера партии "Ата-Мекен" депутата Омурбека Текебаева.

Стоит отметить, что гражданский активист 26 января попытался взять интервью у Омурбека Текебаева, и узнать его мнение относительно задержания Сегизбаева.

"Текебаев сказал, что не может рассказать привольно о нем, но Текебаев против него ни показаний, ни интервью не дал. У него есть своя правда. И он придерживается справедливой и джентльменской позиции. С юридической стороны он будто очень осторожничал, чтобы дать интервью. Но он сказал, что пригласит сам, если удобный случай появится", - рассказал глава комитета по защите Сегизбаева Адилет Али Мыктыбек.


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URL: https://www.vb.kg/397209
Теги:
Абдил Сегизбаев, Омурбек Текебаев
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