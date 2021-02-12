Почему в Кыргызстане мало спортивных достижений? Мнение ученого

Спорт и физкультура в Кыргызстане находятся в глубоком и системном кризисе. Для их реформирования требуются кардинальные меры. Этой теме посвящена недавно опубликованная монография доктора социологических наук, мастера спорта СССР по различным видам единоборств Болота Мотукеева. В ней он поднимает жизненно важные проблемы для каждого кыргызстанца.

Прежде всего автора заботит здоровье и физическое состояние граждан. Здесь ситуация аховая. Если еще 5–6 лет назад 35 процентов младшеклассников страдали сколиозом, то сегодня уже 57–60 процентов. От 40 до 45 процентов учащихся старших классов и студенческой молодежи имеют по 2–3 хронических заболевания. Ссылаясь на статистические данные, автор монографии также утверждает, что в 2019 году операций на сердце у нас было сделано на 44 процента больше, чем в 2018 году. Количество инвалидов с каждым годом увеличивается на 6 процентов, а оборот лекарственных средств вырос на 14–16 процентов. Опираясь на эти и многие другие факты, Мотукеев обоснованно утверждает, что речь уже должна вестись о сохранении генофонда нации.

Немало глубинных проблем и в спорте высших достижений. Ссылаясь на мировые данные, ученый утверждает, что на подготовку одного олимпийского чемпиона необходим миллион долларов!

А в нашей стране с 2008 года государство выделило всем физкультурно–спортивным организациям 125 миллионов долларов. На эти средства можно было бы воспитать 125 чемпионов и призеров Олимпийских игр. "Но их нет, - со знанием дела говорит автор монографии, - потому что 55 процентов бюджетных средств расходуются крайне не эффективно, растворяются в различных коррупционных схемах".

Болот Мотукеев несколько лет был заместителем директора Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту, и потому он прав, говоря о том, что 90 (!) процентов тренеров не работают, а только числятся в различных ДЮСШ, в бюджетах которых не предусмотрены средства для поездок ребят на соревнования в другие регионы республики, и 67 процентов специалистов не имеют высшего образования.

- Почему госагентство не желает переходить на контрактную систему взаимоотношений с общественными организациями (федерациями) и частными физкультурно–спортивными структурами, - задается вопросом Мотукеев и тут же отвечает на него, - потому что руководители этой структуры не желают, чтобы финансовые потоки обходили их стороной. Поэтому у нас мало чемпионов мира, нет победителей олимпиад, а здоровье населения ухудшается с каждым годом.

Мотукеев уже давно разработал концепцию развития физкультурно–спортивной отрасли. Ее идеологическая основа состоит в том, что человек, занимающийся спортом, получает льготы при оплате за учебу в вузе, быстрее других поднимается по служебной лестнице. В пример автор концепции приводит древнюю Спарту, в которой общество было высоко мотивировано вести активный, здоровый образ жизни, а физкультура и спорт служили одним из основных факторов развития этого государства.

Любой гражданин Кыргызстана, считает автор концепции, должен быть мотивирован активно заниматься физкультурой и спортом. Когда у нас будет реальная (а не бумажная) массовость в оздоровительной сфере, то обязательно появятся и спортивные таланты. В результате мы убьем сразу двух зайцев: оздоровим население и найдем одаренных спортсменов.

И самое главное: человек, который решит заниматься спортом, будет платить за предоставляемые ему услуги тренерам из спортивных клубов. Простой арифметический расчет показывает, что если хотя бы три миллиона кыргызстанцев начнут платить за занятия по 500 сомов в месяц, то в итоге частные спортобъединения получат полтора миллиарда (!) сомов. Часть этих средств пойдет на воспитание чемпионов, строительство стадионов и спорткомплексов.

И тогда спорт станет не дотационной, а прибыльной отраслью. Здесь важно понимать: государство еще долго не сможет оказывать оздоровительной отрасли достойную поддержку, следовательно, наши сборные будут, как и в прошлые годы, статистами на крупных международных соревнованиях, а физкультурное движение утонет в липовых отчетах.