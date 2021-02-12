Открытие школ в Бишкеке: "Если дети заболеют, то положить их будет некуда!"

"Если ваши дети заболеют, то их положить будет некуда! Все больницы переполнены". Об этом на встрече по вопросу открытия школ и детских садов в Бишкеке заявили родителям.

По данным Центра госсанэпиднадзора, эпидемиологическая ситуация в Бишкеке напряженная - регистрируются случаи заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. За январь-февраль в столице заразились коронавирусом 43 ребенка и 6 учителей.

"Дети в большинстве случаев заражаются не в школе, а дома. Например, был случай - одна женщина заболела, а детей отправляла в школу. 8 февраля она обратилась в больницу и ПЦР-анализ показал у нее положительный тест на COVID. А 9 февраля плохо стало ее ребенку, потом заболел второй ребенок. У них всех выявили коронавирус", - рассказала заместитель главного врача ЦГСЭН Айнагуль Рыскулбекова.

Дети, которые переболели дома даже в бессимптомной форме, отметила она, могут позже столкнуться с такими последствиями как синдром Кавасаки. Случаи среди детей, у которых обнаружили симптомы, схожие с синдромом Кавасаки, уже зарегистрированы.

В Минздраве напомнили, что рекомендовали открывать образовательные учреждения в зависимости от эпидситуации. При этом, в ведомстве подчеркивают, что понимают озабоченность городских властей и Центра образования. Ведь случаи заболеваемости регистрируются по-прежнему каждый день, в мире находят новые штаммы вируса.

"Спецкомиссии, в которую входят и представители Минздрава, и Минобразования, дано право рассматривать каждую школу индивидуально. Необходимо учитывать фактичекскую наполняемость школ, есть классы, где по 30-40 учеников. Нужно предусмотреть рассортировку, график выхода детей, расписание. Некоторые занятия должны вестись в онлайн режиме. Т.е. необходим подход к каждой школе, детскому саду. Минздрав не может учесть все моменты. Это ведь правда, что во многих есть скученность, не хватает парт, мест, даже кроватей в садиках не хватает. Ну что делать, как есть так и надо говорить. В последние годы не строились школы и садики - мы должны об этом говорить", - выступила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

В свою очередь, в мэрии столицы опровергли информацию обсуждаемую в соцсетях, что мол школы и детсады не открывают из-за недостатка средств.

"Какие-то провокаторы пишут в соцсетях, что школы и садики мы не открываем, так как нет средств. Но это не так. Все необходимые траты заложены в бюджет, - сказала вице-мэр Айжан Чыныбаева, а после обратилась к родителям школьников: "Наверное кажется, что мы ничего не делаем, но на самом деле проводится очень тщательная работа. Если бы были цифры по заражению обнадеживающие, то мы бы открыли школы и садики. Но цифры пугают. Учителя сейчас и так разрываются, кому онлайн, кому оффлайн урок. Нужно относится с пониманием. Мы понимаем, что вы устали. Но подумайте, что будет если дети заболеют, заразят учителей... Жизни же не вернуть".

Сейчас, по данным ЦГСЭН, сезон вирусных инфекций, также много маленьких пациентов с кишечными инфекциями.

"Больницы переполнены. Если вдруг увеличиться поток поступающих, ваших детей будет положить некуда. В случае чего, кто будет крайним - мы медики. Поэтому мы не рекомендуем школы открывать", - заключили в Центре госсанэпиднадзора.

Отметим, на встрече с директорами, учителями школ и родителями учеников присутствуют представители Минздрава, Минобразования, мэрии, Госсанэпиднадзора.