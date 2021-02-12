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Бумажные справки не понадобятся. ГРС переходит на электронный формат работы

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- Екатерина Улитина
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Гражданам в скором времени не придётся собирать справки с одного госоргана для другого, сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы.

Выдачу любых справок государственных ведомств переведут в электронный формат в системе межведомственного взаимодействия "Түндүк".

Работа проводится в рамках подписанного ранее президентом Садыром Жапаровым указа "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению".

Когда система начнет работать не сообщается, но уже сегодня ее запускают в пилотном режиме.

"Один из первых этапов этого процесса уже запущен. Благодаря соглашению с Госагентством по земельным ресурсам, в пилотном режиме во всех ЦОНах по городу Бишкек можно получить сведения по недвижимому имуществу. При успешном проведении апробирования, данные услуги будут запущены по всей республике", - говорится в сообщении ГРС.

На ряду с этим, в Указе было поручено оформлять и выдавать ID-карты гражданам Кыргызской Республики на бесплатной основе определенным категориям населения. Для этого будет проводиться совместное совещание с Министерством социального развития и труда КР, где будет проведена работа по категоризации граждан, которые могут получать бесплатно ID паспорта.

Также в Указе был пункт по внедрению цифровых электронных документов. В скором времени будет запущено мобильное приложение, где будут электронные версии трёх основных документов, такие как ID-карта, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Такие электронные версии документов могут стать заменой физическим в случаях, когда гражданин мог забыть их дома или в другом месте. Тем самым гражданин может предъявить цифровой документ через мобильное приложение для требующего госоргана, например, сотруднику ГУОБДД или ЦОН.

ГРС совместно с МИД КР проводит работу над увеличением госуслуг в посольствах и консульствах. На сегодняшний день заграницей можно получить услуги по ЗАГС, прописке и получению общегражданского паспорта. В скором будущем там можно будет получить или заменить ID-карту и водительское удостоверение. До 1 мая планируем проработать все процедуры и утвердить их.

В рамках увеличения роста потребления электронных услуг была запущена кампания по выдаче облачных электронных цифровых подписей для физических и юридических лиц на бесплатной основе. На сегодняшний день любой гражданин может получить в центре обслуживания населения электронную подпись и посредством нее получать государственные услуги удалённо через Портал.


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URL: https://www.vb.kg/397295
Теги:
ГРС, ЦОН, Кыргызстан
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