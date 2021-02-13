Верховных судей стран СНГ соберут в одном Совете

В Исполнительном комитете СНГ доработан и согласован проект соглашения об образовании Совета председателей верховных (высших) судов государств Содружества. Документ подготовлен экспертами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Экономического суда СНГ, которое прошло в видеоформате.

Решение о создании новой структуры было принято в ноябре 2020 года на заседании Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики в СНГ, с участием делегаций Исполнительного комитета СНГ, Верховных судов Казахстана, Кыргызстана, России, Высшего экономического суда Таджикистана, Кассационного суда Армении.

Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил тогда, что страны СНГ уже накопили необходимый потенциал для дальнейшего развития отношений в сфере правосудия. Поэтому для создания нового межгосударственного судебного органа нет никаких препятствий. Предусмотрено, что он будет заниматься определением приоритетных направлений сотрудничества в сфере защиты прав граждан стран СНГ, оказывать содействие реализации международных договоров и сотрудничеству национальных судов с уже существующим Экономическим судом СНГ. И, как подчеркнули в пресс-службе Исполкома Содружества, поспособствует "укреплению сотрудничества в сфере правосудия".

Менее трех месяцев понадобилось для подготовки основополагающего документа - с учетом предложений, поступивших от сторон. И теперь проект направляется в страны Содружества для внутригосударственного согласования, по итогам которого планируется внести его на рассмотрение Совета глав государств СНГ.