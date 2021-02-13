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В ГКНБ опровергли заявление Дженго о побоях при задержании

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- Екатерина Улитина
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В ГКНБ опровергли заявление члена ОПГ Кадыра Досонова об избиении в ходе задержания.

"Никакой физической силы при задержании разыскиваемого криминального авторитета по кличке Дженго спецназом ГКНБ не применялось. Все следственные мероприятия проводились строго в рамках закона", - заявили в ГКНБ.

Напомним, накануне сотрудники Наццентра по предупреждению пыток посетили задержанного 11 февраля Кадыра Досоного, известного в криминальном мире под прозвищем Дженго. В ходе беседы он заявил, что сотрудники спецназа избивали его прикладами автоматов. Правозащитники зафиксировали синяки и ссадины на лице и теле подозреваемого. Собранные материалы сотрудники Наццентра намерены передать в прокуратуру для дачи юридической оценки.


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URL: https://www.vb.kg/397319
Теги:
ГКНБ, пытки, Кыргызстан, Дженго
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