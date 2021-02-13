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В России решили бороться с газировкой

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В Госдуме предложили ввести акциз на сахаросодержащие напитки. Так депутаты решили бороться с газировкой, которая может способствовать возникновению диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет lenta.ru.

С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Похожая практика уже применяется в некоторых странах. Она нацелена на снижение потребления сладких напитков. Сухарев также предложил информировать россиян об опасности газированных напитков.

Эксперты уверены, что ввод акциза на сахаросодержащие напитки приведет к повышению цен на них. Также остается вопрос, включать ли в группу этих напитков соки, так как у них разное содержание сахара в составе. В стране растет количество больных сахарным диабетом. Если в 2015 году их насчитывалось порядка 4,4 миллиона, то на начало 2020 года число увеличилось до 5,1 миллиона.

Ранее сообщалось, что газировку и снеки запретят продавать на кассах в супермаркетах Великобритании в рамках борьбы с ожирением. Также нельзя будет ставить стеллажи с вредной едой на входе в магазин или в конце проходов. Кроме того, с 2022 года будет запрещено размещать ссылки на продажу нездоровой пищи на домашней странице и на страницах оформления заказа или оплаты в интернете. Рестораны больше не смогут предлагать бесплатные сладкие напитки.

Также власти планируют ужесточить требования к маркировке продуктов и напитков с высоким уровнем сахара или соли. Среди предложений - обязать крупные рестораны указывать калорийность блюд в меню.


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URL: https://www.vb.kg/397324
Теги:
законопроект, Россия
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