В горных районах снег и гололедица. Прогноз погоды на неделю

Министерство чрезвычайный ситуаций распространило штормовое предупреждение в связи с выпавшими осадками с 12 по 14 февраля 2021 года. В горных районах и на автодороге Каракол - Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу) с 64-го по 90-й километр ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.
Прогноз погоды в областях Кыргызстана на неделю
Чуйская и Таласская области
14 февраля ночью в отдельных районах дождь, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег. Днем в горных районах Чуйской области снег, по остальной территории без осадков.
На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
15-17 февраля без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Бишкек
14 февраля ночью слабый дождь.14 февраля днем и 15 февраля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
16-17 февраля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области
14 февраля ночью в отдельных районах Джалал-Абадской области дождь, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег, в Ошской и Баткенской областях без осадков. Днем в отдельных районах Джалал-Абадской области дождь, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег. В горных районах Ошской области снег, в зоне земледелия Ошской области и в Баткенской области без осадков.
На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
15-17 февраля без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Иссык-Кульская область
14 февраля ночью в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.
15 февраля ночью в отдельных районах снег. Днем без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
16-17 февраля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Каракол и Чолпон-Ата
14-15 февраля в Чолпон-Ате дождь, в Караколе без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
16-17 февраля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Нарынская область
14 февраля ночью в отдельных районах, днем на большей части территории снег.
15 февраля без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
16-17 февраля без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Ориентировочно 18-19 февраля в Кыргызстане не будет осадков. Ожидается повышение температуры воздуха.