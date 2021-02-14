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В горных районах снег и гололедица. Прогноз погоды на неделю

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- Екатерина Улитина
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Министерство чрезвычайный ситуаций распространило штормовое предупреждение в связи с выпавшими осадками с 12 по 14 февраля 2021 года. В горных районах и на автодороге Каракол - Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу) с 64-го по 90-й километр ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

Прогноз погоды в областях Кыргызстана на неделю

Чуйская и Таласская области

14 февраля ночью в отдельных районах дождь, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег. Днем в горных районах Чуйской области снег, по остальной территории без осадков.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

15-17 февраля без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Бишкек

14 февраля ночью слабый дождь.14 февраля днем и 15 февраля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

16-17 февраля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области

14 февраля ночью в отдельных районах Джалал-Абадской области дождь, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег, в Ошской и Баткенской областях без осадков. Днем в отдельных районах Джалал-Абадской области дождь, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег. В горных районах Ошской области снег, в зоне земледелия Ошской области и в Баткенской области без осадков.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

15-17 февраля без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Иссык-Кульская область

14 февраля ночью в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.

15 февраля ночью в отдельных районах снег. Днем без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

16-17 февраля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Каракол и Чолпон-Ата

14-15 февраля в Чолпон-Ате дождь, в Караколе без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

16-17 февраля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Нарынская область

14 февраля ночью в отдельных районах, днем на большей части территории снег.

15 февраля без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

16-17 февраля без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Ориентировочно 18-19 февраля в Кыргызстане не будет осадков. Ожидается повышение температуры воздуха.


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URL: https://www.vb.kg/397333
Теги:
МЧС, погода, снегопад, Кыргызстан
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