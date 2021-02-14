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Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

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Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

За импичмент проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набирает необходимого числа голосов.

Ранее многие американцы заявили, что Трампу следовало бы прекратить участие в политической жизни страны. 54 процента респондентов захотели окончательного ухода 45-го президента страны из политики.

Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался в сенате 9 февраля. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринималась в США впервые.

Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат в начале 2020 года оправдал президента.


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URL: https://www.vb.kg/397336
Теги:
США, Дональд Трамп, импичмент
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