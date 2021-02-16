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Русский театр драмы в Бишкеке открыл новый сезон

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- Анастасия Карелина
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Русский театр драмы в эту субботу вновь распахнул двери для любителей искусства после самого долгого в своей истории перерыва. Открытие нового 86–го сезона обещает стать ярким и преподнесет театралам массу приятных сюрпризов.

Театр имени Чингиза Айтматова закрылся прошлой весной вместе с другими учреждениями культуры, отправленными на карантин из–за пандемии. Артисты, правда, не теряли времени даром и радовали публику всевозможными выступлениями в онлайн–формате. В здании же самого театра уже давно идет ремонт. Но некоторое время назад артисты вернулись в родные стены, начали репетировать новые спектакли, которые в скором времени мы должны увидеть. А начиная с этих выходных, в Русском театре уже можно посмотреть постановки, которые ранее были в репертуаре.

В честь открытия сезона 13 и 14 февраля в фойе театра пройдет ярмарка–фестиваль народных промыслов. Гости смогут оценить изделия из дерева, камня, войлока и других материалов, созданные руками талантливых отечественных мастеров. А еще до начала спектаклей публику ждет большая развлекательная программа. В нее войдут концертные номера, конкурсы, розыгрыши, и многое другое. В организации представления принял участие интернациональный союз казаков Семиречья "Наследие".


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URL: https://www.vb.kg/397341
Теги:
театр, Бишкек
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