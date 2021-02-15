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В ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса

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Первоначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии летучими мышами, считает член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак.

По его мнению, это путь передачи, на который "следует обратить наибольшее внимание". Как заявил Дасзак в интервью The New York Times, от летучих мышей инфекция попала на ферму с дикими животными, где ей могли заразиться сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Дальнейшее распространение вирус получил после того, как попал на рынок в Ухане, говорит Дасзак.

В материале отмечается, что специалисты ВОЗ не смогли получить доступ к личным данным части пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Кроме того, некоторые люди, переболевшие COVID-19, отказались встречаться с представителями организации.

Сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в Ухань 14 января, их поместили на обязательный 14-дневный карантин, а 29 января они начали работу.

Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2. Они также побывали в местной больнице, на рынке морепродуктов "Хуанань" и в центре по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты сомневаются в прямом попадании SARS-CoV-2 от летучих мышей на рынок и предполагают, что был промежуточный переносчик инфекции. Как подчеркнули специалисты, передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/397342
Теги:
ВОЗ, Китай, коронавирус
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