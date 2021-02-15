В Сокулуке благодаря бдительным соседям задержали грабителя

Благодаря бдительности соседей в Сокулукском районе с поличным задержан подозреваемый в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

14 февраля в органы внутренних дел Сокулукского района поступило сообщение о подозрительных лицах в одной из квартир, расположенных в селе Сокулук.

Незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции, с поличным был задержан А.Н. 1983 года рождения, совершавший разбойное нападение на владельца квартиры. Данный факт бы зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 202 (Разбой) УК КР.

По предварительной версии следствия, подозреваемый, проникнув в дом к потерпевшему с целью кражи имущества, обнаружил хозяина дома и, применив физическую силу к нему, начал требовать денежные средства. Соседи уславшие их крики сразу же вызвали сотрудников милиции, в результате чего мужчина был задержан с поличным.

"Хотелось бы отметит, что благодаря бдительности соседей, хозяин дома получил незначительные телесные повреждения и удалось задержан подозреваемого с поличным", - говорят в ведомстве.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района.

Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.