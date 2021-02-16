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За взятку задержан инспектор территориального подразделения Счетной палаты

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- Екатерина Улитина
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15 февраля 2021 года, АКС ГКНБ по факту вымогательства и получения взятки задержан старший инспектор территориального подразделения Счетной палаты по Иссык-Кульской и Нарынской областям "М.А.С.". Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной службы ГКНБ.

Установлено, что инспектор Счетной палаты "М.А.С." проводил проверку исполнения бюджета в трех сельских округах Ат-Башинского района и за вынесение положительного акта по результатам проведенной аудиторской проверки путем вымогательства получил 60 (шестьдесят) тысяч сомов у главы одного из сельских округов Ат-Башинского района Нарынской области.


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URL: https://www.vb.kg/397402
Теги:
ГКНБ, коррупция, Кыргызстан
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