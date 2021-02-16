Сегизбаев просит отпустить мать четверых детей, арестованную по его делу

Бывший глава ГКНБ и один из кандидатов на прошедших президентских выборах Абдил Сегизбаев сделал обращение из СИЗО ГКНБ, где находится под арестом в связи с расследованием уголовных дел. В своем письме Сегизбаев просит отпустить из-под стражи секретаря Таш-Монокского айыл окмоту, мать четверых детей Жылдыз Чодобаеву, которая проходит фигурантом по его делу.

"Власти обвиняют меня в том, что в 2006 году (15 лет назад) я купил сад, который был посажен моим отцом в 1961 году. Этот сад – память о моем отце. И купил я его на свои честно заработанные деньги. В то время я не был ни чиновником, ни государственным служащим. Но, теперь, по прошествии 15 лет, по этому делу посадили ни в чем не повинную Жылдыз Чодобаеву – секретаря Таш-Мойнокского айыл окмоту. Обвиняя ее в том, что она неправильно оформила документы. Я понимаю в чем смысл того, что мать четырех детей, младшему из которых 2 годика, держат в СИЗО. Она не может говорить неправду и лгать как того требует следствие.

Если там есть хоть маленькое основание для следствия и уголовного преследования - предъявите мне, но отпустите невиновную Жылдыз Чодобаеву!

Я уверен, что она ни в чем невиновна, даже если она что-то оформила, то это не основание держать в СИЗО мать четверых детей.

Я присоединяюсь к требованию об освобождении Жылдыз Чодобаевой", - написал Сегизбаев.

Отметим, Абдил Сегизбаев подозревается в совершении махинаций с земельными участками. По версии следствия, он используя свое положение оформлял участки на себя и своих родственников, добиваясь положительного решения через суды. Еще одно обвинение было выдвинуто по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" по делу о "Белизгейт".