Остановите правовой беспредел! Депутат Жумалиев обратился к Президенту КР

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев обращается с открытым письмом к Президенту КР Садыру Жапарову.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич!

4 февраля 2021 года по досудебному расследованию сотрудника ГКНБ КР Нурмата Мамбетакунова Первомайский суд принял в отношении меня меру пресечения в виде ареста и содержание в СИЗО ГКНБ КР до 4 апреля. Главное обвинение, предъявляемое мне, состоит в том, что якобы я коррупционным путем добился получения лицензии на образовательную деятельность ОсОО "Международный Медицинский университет" (ОсОО ММУ).

Садыр Нургожоевич! Всю свою жизнь я посвятил развитию науки, образования, работе над открытиями, которые делают более совершенными различные производственные процессы. Занимался и до сих пор участвую в научных разработках, которые могут и должны работать на благо Кыргызстана, на его процветание и развитие. Благодаря своим знаниям и опыту, своим связям в научном мире мне удалось поддержать открытие нескольких учебных заведений в Кыргызстане, внедрять новые технологии, активно участвовать в образовательном и научном, культурном развитии страны.

Все, что я делал, всегда было в рамках закона!

Кампания, которую организовали против меня и моих близких ведется уже не первый год. Она ставит крест не только на всех моих достижениях, но и развитии Кыргызской Республики! Без ложной скромности скажу, что мало кто еще в КР вкладывал столько сил не просто в улучшение, а именно в развитие науки, культуры и образования в стране. Да, я являюсь идейным вдохновителем создания многих компаний, в том числе Международного медицинского университета. Но разве делиться своими идеями, знаниями, опытом – это преступление? Разве преступление желать лучшего своей стране, стремиться к ее процветанию?

Я боюсь, что после всех несправедливых и беззаконных действий в мой адрес вряд ли кто-то вообще захочет заниматься наукой и образованием в Кыргызстане. Все эти манипуляции, совершаемые из зависти, корысти или желания "отжать" какой-то бизнес, сведут на нет все прогрессивные стремления. С такими нарушениями закона о каких-то реформах тоже вряд ли придется говорить…

Садыр Нургожоевич, я готов ответить на каждый пункт обвинений, озвучиваемых в мой адрес! Надеюсь и верю, что вы, как президент КР, сможете разобраться в этой ситуации и поставить в ней точку. Не только я и мои близкие, весь народ Кыргызстана ждет от Вас обеспечения законности. "Свобода от несправедливости, свобода от беззакония, свобода от безответственности чиновников", – это Ваши лозунги и кыргызстанцы поверили Вам. И сейчас самое время начать претворять их в жизнь!

Только факты

Уважаемый Садыр Нургожоевич, хотел бы обратить Ваше внимание на факты, которые доказывают, что обвинения в мой адрес надуманы и сфабрикованы следствием.

1. По лицензии для ОсОО "Международный медицинский университет".

ОсОО "ММУ" создано компанией "Аструм-Берекет", учредителем которого является сын моего старшего брата Султан Мырзабеков. Документами на подготовку получения лицензии занималась уроженка Иссык-Кульский области Ибраева Индира Абдыжапаровна. Она предоставила все документы в лицензионный отдел Министерства образования и науки. Членам лицензионной комиссии были продемонстрированы помещения, материально-техническая база, данные о профессорско-преподавательском составе.

Обращаю ваше внимание, что образовательные учреждения Кыргызстана НЕ платят такой вид налога, как НДС, а "ММУ" был создан именно в виде ОсОО, и оплачивает государству НДС. На сегодняшний день выплачено в бюджет более 90 млн сомов.

Процесс получения лицензии проходил исключительно в рамках закона. Более того, после первой подачи документов в комиссию лицензионного Совета в выдаче лицензии было отказано. После устранения всех недочетов и выполнения замечаний комиссии документы были предоставлены вновь, и уже только после проведения всех повторных проверок Лицензионный Совет выдал лицензию.

Меня обвиняют в том, что для получения лицензии я оказывал давление на министра образования Эльвиру Сариеву и статс-секретаря МОиН Калыс Шадыканова. Но я никогда не имел ни возможности, ни инструментов, ни полномочий оказывать какое-либо давление на этих чиновников! В процессе получения лицензии для ММУ я не участвовал в принципе!

Работая в ЖК и являясь членом комитета транспорта и коммуникации, никогда не участвовал в заседаниях комитета по социальной защите, здравоохранения, образования и науки.

2. Деньги на реконструкцию и развитие университета.

Для реконструкции и ремонта Международного медицинского университета ВУЗ получил заем в сумме 3 миллионов долларов США. В настоящее время оснащение ММУ может сравниться с лучшими ВУЗами не только КР, но и в ЦА в целом.

Чтобы медицинский ВУЗ выполнил требования лицензии, предъявляемые таким учебным заведениям, необходимо иметь собственную клинику или больницу. В настоящее время ММУ является учредителем клиники "Авиценна Медикал", в которой, после завершения ремонта и реконструкции, будет функционировать 21 отделение и стационар на 600 койко-мест. На строительство и реконструкцию помещений больницы, а также на приобретение медицинского оборудования ММУ взял кредит в "Демир Банке" в сумме $ 1700000 США и в АКБ "Кыргызстан" $ 400000. Согласно договора, до конца августа, по кредитам идет оплата процентов, а с сентября месяца будет осуществляться погашение и основной суммы. План работы больницы составлен так, чтобы к сентябрю клиника "Авиценна Медикал" была способна зарабатывать и самостоятельно гасить кредиты вышеперечисленным банкам.

Университет также взял кредиты в Халык Банке и KICB на общую сумму в 950 тыс. долларов США для приобретения собственных зданий. На данный момент в связи с пандемией оплачиваются только проценты, а основная сумма будет погашаться с сентября.

На сегодняшний день для организации образовательного процесса в ММУ и его аффилированных компании получены кредиты в банках КР на общую сумму 5 500 000 долларов США. Все эти кредиты получены Международным медицинским университетом с целью организации медицинского образования для студентов из КР, стран ЦА, Пакистана, Индии, Шри-Ланки и других на высоком профессиональном уровне.

Высокопрофессиональная работа коллектива университета, направленная на обучение студентов в том числе и из-за рубежа, а также высокая оценка выпускаемых специалистов способствует популяризации Кыргызстана на международном уровне.

Инвестиции в производство

Уважаемый Садыр Нургожоевич, вступая в должность президента вы сказали, что считаете своим долгом создать тысячи рабочих мест и вернуть трудовых мигрантов в страну. Так вот, второй проект, который реализуется под моим научным руководством – строительство цементного завода вблизи города Таш-Комур, на территории Ноокенского района, Жалал-Абадской области, который обеспечит несколько тысяч рабочих мест нашим гражданам. Завод строится компаниями ОсОО "Курманбек" и "Курманбек Плюс". На данный момент готовность – 40 %. Уже закуплен полный комплект оборудования для обеспечения производства цемента. Его производительность составляет 800000 тонн в год. Для строительства завода был получил кредит от ОАО "Айыл банк" в 5 млн долларов США и от Пакистанской компании – 3 млн долларов США.

Для завершения строительства нужно еще около $18 млн. Эту сумму готов вложить инвестор из Китая и завершить строительство к осени 2021 года. Уже подписан договор – намерение с узбекской компанией на покупку тампонажного цемента, который используется при глубоком бурении скважин при добыче нефти и газа.

При проведении геологического изучения цементного сырья, и поставки их в государственный запас нами уже затрачено около 2 млн долларов США. А на строительство инфраструктуры завода (общежитие, офис и т.д.) это порядка 40% строительной части завода затрачено 2500000 долларов США. Общая сумма затрат на строительство завода на сегодня составляет $10,5 млн, из них 90% средств – это кредиты и займы.

При выходе данного цементного завода на полную производственную мощность в бюджет республики будет поступать более миллиарда сомов ежегодно. Очень надеюсь, что данный проект не будет загублен происходящим в отношении меня правовым беспределом.

Подтверждено аудиторами

Бизнес, которым я занимался, уйдя с государственной должности в 2005 году, это приобретение земельных участков, строительство жилых и нежилых помещений и их продажа.

Аудиторская компания БДО (Кыргызстан) детально изучала каждый объект купли-продажи каждого земельного участка, жилого и нежилого помещения, производственных помещений. В заключении аудиторы пришли к выводу, что общая сумма приобретений мною и моими близкими родственниками в период 2006-2015 годы составила 40 млн долларов США в том числе с использованием заемных средств и кредитов, а сумма дохода от реализации объектов недвижимости составила около 100 млн.

Аудиторы провели проверку всех счетов во всех банках КР, принадлежащих мне и моим родственникам в период моей работы на государственных должностях с 1995-2020 годы. Был сделан вывод, что мною и моими ближайшими родственниками не было переведено из-за рубежа ни одного тыйына, а за рубеж были переведены средства только для оплаты обучения сыновей. Вывода денег в зарубежные страны не было.

На сегодняшний день из числа 61 компании в которых я являлся учредителем, 46 закрыты или из их состава вышли я и мои ближайшие родственники. Из оставшихся 15 компаний, 4 – это общественные фонды, 4 – образовательные учреждения, которые не получают доходов, 3 компании сдают налоговые отчеты по "нулям". Работают всего несколько компаний: ОсОО "Курманбек"и ОсОО "Курманбек Плюс" строят цементный завод в Ноокенском районе, Жалал-Абадской области, ТРК "Санат" работает без прибыли, ОсОО "Первый металлургический комбинат" работает на заемных средствах.

В 2015 году все работающие компании я передал в доверительное управление другим компаниям и физическим лицам, с целью обеспечения требований статуса депутата ЖК.

Ни одна из 61 компании не участвовала в государственных тендерах, не получала ссуды от государства. Все эти компании осуществляли свою деятельность на деньги инвесторов, займов, кредитов и от собственных заработанных средств. Ни на один тыйын ни одна из этих компаний не нанесла ущерб государству!

Закон прежде всего

Садыр Нургожоевич, обращаюсь к Вам, человеку на себе испытавшему несправедливость правоохранительных и судебных органов, человеку, который сам прошел тяжелый путь узника этой системы. Вы в своих выступлениях перед народом заявили о том, что намерены многое изменить в стране, прежде всего искоренить коррупцию и защитить от правового беспредела бизнесменов. Широко известно изречение древнего философа Августина Блаженного о том, что "государство, лишенное правосудия, есть нечто иное, как шайка разбойников". Надеюсь, что Вы это понимаете и не допустите правового беспредела в нашей стране.

Я очень рассчитываю на Ваше внимание к сложившейся вокруг меня ситуации. Прошу взять сфабрикованное против меня дело под личный контроль, дабы расследование шло справедливо и непредвзято, с соблюдением законов Кыргызской Республики.

Кубанычбек Жумалиев.