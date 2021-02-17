Президент Туркменистана решил потягаться с США?

Президент Туркменистана Бердымухамедов велел демонтировать здание нового посольства США, но зато открывает 60-метровый монумент поэту Махтумкули Фраги, пишет "Дикая Азия".

Как уточняется, в Ашхабаде сносят уже построенное здание американского посольства, поскольку его границы вышли за так называемую "красную линию". Отчет вокруг ситуации со зданием был опубликован на сайте Офиса генинспектора (OIG) при Комиссии по ценным бумагам и биржам США еще год назад, но "тему затмила эпидемия COVID-19".

В 2014-м Госдеп заключил с компанией Caddell Construction - основным подрядчиком проведения стройработ на объектах за рубежом - контракт на $196 млн. Компания должна была к июлю 2018 г. построить в Ашхабаде здание американского посольства. Но по правилам властей Туркменистана, здания в Ашхабаде должны быть облицованы белым мрамором и выровнены по единой "красной линии". Условия были нарушены. Начались уговоры: "Американская сторона неоднократно предлагала туркменским властям различные варианты исправления ситуации, которые позволили бы не сносить здание. … Но все варианты были отклонены".

- В итоге у посольства США не единого адреса. Бердымухамедов неумолим. Чем закончится тяжба, непонятно, - отмечает автор.

А вот касательно "могущества родины процветания", особенно финансового, есть вопросы.

- Несмотря на то, что большая часть населения Туркменистана голодает, это не мешает Аркадагу развлекаться любимыми "игрушками", на которые деньги находятся. Очередной грандиозный 60-метровый монумент - на сей раз поэту Махтумкули Фраги - готовится к открытию. Бердымухамедова, не смущает, что на воплощение в жизнь его новой забавы потребуется около тысячи тонн бронзы. Он распорядился, чтобы торжества были организованы "на высшем уровне". И по высшему классу должен пройти конкурс красоты любимых овчарок Аркадага породы алабай. Памятник псу уже установлен, сам Бердымухамедов посвятил ему целую книгу. Вот что значит, ни в чем себе не отказывать, - добавляет автор.