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Премьер-министр раскритиковал Антимонополию за рост цен на продукты

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- Екатерина Улитина
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Задача всех соответствующих ведомств -   обеспечить основными видами продовольствия в необходимых объемах и по доступным ценам. Об этом премьер-министр Улукбек Марипов сказал на совещании по обсуждению продовольственной безопасности.

"Сегодня одна из самых обсуждаемых тем – это рост цен на основные продукты питания.  Из-за этого многие граждане вынуждены отказываться от приобретения тех или иных продуктов питания. На уровне правительства этот вопрос не раз обсуждался, принимались какие-то решения. Но ситуация остается сложной, с каждым днем растут цены на мясо, растительное масло, яйца, муку и другие товары. Понятно, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, но пора уже перестать искать оправдание. Необходимо принимать комплексные решения, превентивные меры, оперативно и эффективно реагировать на повышение цен", - сказал Улукбек Марипов.

По данным Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов, за последние 4 месяца растительное масло подорожало на 33 сома и сегодня в розничной сети стоит около 134 сома за 1 литр. 1 кг мяса подорожал в среднем до 435 сомов, что на 124 сома больше, чем в октябре 2020 года. 

Глава правительства раскритиковал методы работы Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики.

"Само название ведомства говорит о том, что вы должны играть ключевую роль в вопросах сдерживания цен на социально значимые товары. На деле вы занимаетесь лишь мониторингом и констатацией фактов. Сами руководители агентства не знают, какова реальная ситуация на рынках и в магазинах. Привыкли сидеть в удобных креслах и раздавать указания. Пора прекращать этот "опыт". Я сам иногда посещаю рынки, знаком с ценами на продукты питания и прекрасно понимаю возмущение людей", - сказал Глава правительства.

Премьер-министр отметил необходимость увеличения площади посевов ряда культур для обеспечения продуктами первой необходимости собственного производства. 

"К примеру, в прошлом году площадь посевов сахарной свеклы сократилась почти на 6 тыс. га. Из этого следует, что и объем производства сахара сократился. Кроме того, мы перестали выращивать подсолнух и кукурузу. Увеличив выращивание этих культур, мы может увеличить и производство растительного масла, которое сейчас импортируем. От этого и цена такая. Также необходимо переходить к экстенсивному садоводству. Внедряя новые технологии в садоводстве, мы можем увеличить объем урожая", - подчеркнул Улукбек Марипов. 

По итогам совещания премьер-министр дал поручения государственным органам:

- Министерству сельского, водного хозяйства и развития регионов провести встречу с крупными поставщиками и производителями для урегулирования цен на продукты первой необходимости;

- Агентству антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов и полномочным представителям Правительства в регионах осуществлять ежедневный мониторинг и анализ цен на социально значимые товары;

- Мэриям городов Бишкек, Ош и других крупных городов республики совместно с Министерством сельского, водного хозяйства и развития регионов организовать системную работу по проведению еженедельных сельскохозяйственных ярмарок с фиксированными ценами на продукты питания. 


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URL: https://www.vb.kg/397455
Теги:
правительство, цены, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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