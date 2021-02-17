Бельгия выделяет Бишкеку 8 миллионов евро на водоснабжение

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Королевстве Бельгия Муктаром Джумалиевым.

Как сообщили VB.KG в градоначальстве, и. о. мэра и посол обсудили вопрос выделения межгосударственного кредита правительством Королевства Бельгия для реализации проектов по повышению безопасности и модернизации системы питьевой воды в Бишкеке.

Этот животрепещущий вопрос рассматривается с 2017 года.

Льготный займ предоставляется в размере 8 миллионов евро с нулевой процентной ставкой на условиях погашения в течение 20 лет с предшествующим льготным 10-летним периодом через бельгийскую компанию СМI/Balteau.

Компания берет ответственность за реализацию проекта, включая поставку оборудования, без участия кыргызской стороны.

Данное финансирование включает в себя следующие компоненты:

• проектирование и строительство поверхностного водозабора производительностью 2 тысячи кубометров в час на территории водозабора "Орто-Алыш";

• организация контроля и учёта отпуска питьевой воды с дистанционной передачей данных в многоэтажных жилых домах и частных домовладениях Бишкека (приборы учета – водомеры).

Кстати, как напоминают в мэрии, 23 октября 2012 года было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Бишкеком и бельгийским Льежем.