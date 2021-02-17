Сайт ГКНБ пытались взломать

ГКНБ КР выявлен факт попытки незаконного взлома ведомственного сайта Госкомитета КР с использованием вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.304 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст.305 (Создание вредоносных компьютерных программ) Уголовного кодекса КР.

"В результате проведенных соответствующих мероприятий установлен гражданин КР "К.Б.Т", 1974 г.р., на технических устройствах которого найдены неопровержимые доказательства его причастности к указанным противоправным действиям.

Следует отметить, что данное правонарушение согласно указанным статьям, предусматривают наказание штрафом от 1800 до 3000 расчетных показателей или лишением свободы от 2,5 до 5 лет", говорится в сообщении ГКНБ.