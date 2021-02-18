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Кыргызстанцы смогут оставлять свои комментарии к проектам законов и НПА

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- Екатерина Улитина
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Министерство юстиции Кыргызской Республики разработала Единый портал общественных обсуждений проектов НПА, который запущен в пилотном режиме http://koomtalkuu.gov.kg/ru. К пилотному проекту подключены органы исполнительной власти с целью налаживания опытной эксплуатации портала.

На Едином портале размещены более 190 НПА, а также результаты их публичного обсуждения.

На Едином портале размещен проект постановления Правительства КР "О внесении изменений в некоторые решения Правительства КР в сфере актов гражданского состояния (постановление Правительства КР "Об утверждении форм бланков записей актов гражданского состояния и порядке их заполнения, форм (описание и образцы) бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и порядке их заполнения и форм бланков документов, подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния" от 11 декабря 2018 года №579, постановление Правительства КР "О едином государственном реестре населения КР и автоматизированной системе записей актов гражданского состояния КР" от 21 октября 2013 года №573).

В настоящее время данный проект постановления проходит процесс обсуждения, который завершится 9 марта текущего года. Более подробную информацию можно получить по ссылке: http://koomtalkuu.gov.kg/ru/view-npa/815.

Любой посетитель портала может принять участие в обсуждении проекта нормативно правового акта, размещаемого ведомствами, и направлять предложения по его улучшению. При этом на портале можно ознакомиться с данными проекта НПА, в котором будет отражаться ход работы над проектом, отзывы и предложения участников общественного обсуждения, позиции ведомства-разработчика.


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URL: https://www.vb.kg/397491
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан
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