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В коррупции подозревается бывший глава аэропорта "Манас" Мурат Примбердиев

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- Екатерина Улитина
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Накануне, 17 февраля, был задержан бывший председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас"" Мурат Примбердиев. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Генеральной прокуратурой совместно с Кыргызской транспортной прокуратурой выявлена устойчивая коррупционная схема по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО "Компания Манас Менеджмент".

17 февраля 2021 года в рамках вышеуказанного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч1. (коррупция), бывший председатель Правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Мурат Примбердиев был задержан и водворен в изолятор временного содержания УВДТ МВД Кыргызской Республики.

В настоящее время следствие по указанному делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/397502
Теги:
Генеральная прокуратура, задержание, коррупция, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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